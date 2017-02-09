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عاجل: حاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل قبل قليل

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

عاجل: مجموعة كبيرة من الحاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل قبل قليل، وسط حراسة مشددة من الجيش الاسرائيلي . أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان أول دعوى ضد أمر ترامبفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: […] أقراء المزيد من المصدر

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