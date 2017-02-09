عاجل: قتلى وجرحى بانفجار في حي الزهراء الموالي للنظام السوري بمدينة حمص أخبار قد تهمكعاجل: فلسطين: 4 إصابات بعملية طعن في كريات غاتيوم أمني في بعلبك وتنظيم محاضر ضبط بمخالفاتتغريم وطرد قس أمريكى من روسيا بسبب نشاطه الدينيصدمة لأهالي مخطوفي “داعش”: لا نفهم ما يحصلفيديو.. أطباء يستخرجون صرصارًا من أذن امرأة تسرب إليها عند نومهاخاتمي: […] أقراء المزيد من المصدر
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