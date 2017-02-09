كشفت الإيزيدية نادية مراد التي سبق أن تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل داعش، وهي في سن صغيرة، أن هناك حوالي 6500 فتاة وامرأة تم أخذهن وتعرضن للعذاب – مثلها – من قبل رجالات التنظيم المتطرف. وكانت نادية قد اختطفت بعد هجوم على قريتهم حيث تم استرقاقها، لكنها استطاعت وبعد أن تعرضت للويلات أن تهرب، بعد […] أقراء المزيد من المصدر