كشفت الإيزيدية نادية مراد التي سبق أن تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل داعش، وهي في سن صغيرة، أن هناك حوالي 6500 فتاة وامرأة تم أخذهن وتعرضن للعذاب – مثلها – من قبل رجالات التنظيم المتطرف. وكانت نادية قد اختطفت بعد هجوم على قريتهم حيث تم استرقاقها، لكنها استطاعت وبعد أن تعرضت للويلات أن تهرب، بعد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عزلوا كل الإناث فوق عمر ٩ سنوات.. إيزيدية تروي قصتها: هكذا يغتصب الدواعش الفتيات
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