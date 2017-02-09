فرنسا : انفجار في مترو باريس وأنباء عن سقوط جرحى. هذا في وقت شهدت ضاحية “أولناي سو بوا” الثلاثاء قرب باريس أعمال شغب حيث أشعل محتجون النار في سيارات وصناديق للقمامة احتجاجا على عنف الشرطة خلال القبض على شاب عمره 22 عاما. وقذف محتجون قنابل حارقة، فيما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع في المواجهة التي […] أقراء المزيد من المصدر