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مباشر مباراة العربي و الغرافة الخميس 9-2-2017 الجولة 20 ضمن دوري نجوم قطر 2016 – 2017

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

مباراة العربي والغرافة الجولة 20 ضمن دوري نجوم قطر 2016 – 2017, مباراه العربي و الغرافة بث مباشر دوري نجوم قطر 9-2-2017 اليوم الخميس فريق العربي يواجه الغرافة في مباراة بينهما بالجولة 20 من مباريات الدوري القطري للمحترفين “نجوم قطر”, الغرافة يحتل المركز 5 برصيد 31 نقطة و فارق 18 نقطة عن لخويا المتصدر , […] أقراء المزيد من المصدر

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