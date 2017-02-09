دشن مغردون في السعودية هاشتاغ #ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني الذي أثار جدلاً كبيراً بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها. المجموعة التي أيدت الفكرة أشارت إلى أعداد الوظائف التي يشغلها الأجانب في البلاد وأعداد السعوديين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أعداد الجنايات “التي يرتكبها الأجانب بشكل يومي” على حد قولهم. بالمقابل، أشار المغردون المعارضون للفكرة إلى أنها عنصرية، كما أشاروا إلى […] أقراء المزيد من المصدر