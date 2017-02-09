آخر الأخبار
Home » تكنولوجيا » مفاجأة.. ويكيبيديا تصنف صحيفة “ديلى ميل” كمصدر غير موثوق منه

مفاجأة.. ويكيبيديا تصنف صحيفة “ديلى ميل” كمصدر غير موثوق منه

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

صوت المحررون العاملين بالموسوعة الشهيرة على الإنترنت “ويكيبيديا” بحظر صحيفة “ديلى ميل” البريطانية كمصدر موثوق منه للحصول على المعلومات التى يتم ضمها داخل مقالات ويكيبيديا، إذ قال المحررين أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل عام للعديد من الأسباب، وتم مناقشة هذه الخطوة فى مجلس المحررين الخاص بالموسوعة، والذى يتم خلاله مناقشة السلبيات والإيجابيات. ووفقا لموقع ibtimes البريطانى، […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com