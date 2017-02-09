صوت المحررون العاملين بالموسوعة الشهيرة على الإنترنت “ويكيبيديا” بحظر صحيفة “ديلى ميل” البريطانية كمصدر موثوق منه للحصول على المعلومات التى يتم ضمها داخل مقالات ويكيبيديا، إذ قال المحررين أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل عام للعديد من الأسباب، وتم مناقشة هذه الخطوة فى مجلس المحررين الخاص بالموسوعة، والذى يتم خلاله مناقشة السلبيات والإيجابيات. ووفقا لموقع ibtimes البريطانى، […] أقراء المزيد من المصدر