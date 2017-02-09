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‏جعجع وعقيلته إلى باحة كنيسة مار سابا في بشري 

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

‏جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع إلى باحة كنيسة مار سابا في بشري في إنتظار وصول جثمان والدته ماري جعجع أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد […] أقراء المزيد من المصدر

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