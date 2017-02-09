قضت محكمة أميركية فدرالية الأربعاء بسجن رجل أميركي 30 عاما بعدما أدانته بالتخطيط لهجوم استهدف في 2015 مركزا في ولاية تكساس كانت تجري فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ونفذه شريكان قتلا خلال الهجوم. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن هيئة المحلفين في المحكمة وجدت عبد الملك عبد الكريم (45 عاما) الأميركي المولود […] أقراء المزيد من المصدر