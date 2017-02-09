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30 عاما في السجن لمخطط هجوم مستوحى من داعش في تكساس

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

قضت محكمة أميركية فدرالية الأربعاء بسجن رجل أميركي 30 عاما بعدما أدانته بالتخطيط لهجوم استهدف في 2015 مركزا في ولاية تكساس كانت تجري فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ونفذه شريكان قتلا خلال الهجوم. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن هيئة المحلفين في المحكمة وجدت عبد الملك عبد الكريم (45 عاما) الأميركي المولود […] أقراء المزيد من المصدر

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