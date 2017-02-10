ذكرت تقارير إن أكثر من مئة شخص قتلوا في أعمال عنف ونهب أثناء إضراب مضى عليه ستة أيام للشرطة في ولاية اسبيريتو سانتو البرازيلية تسبب في إغلاق المداس والمتاجر وتوقف وسائل النقل العام. وعبأ الجيش قوات محمولة جوا ومركبات مدرعة الخميس لتعزيز حوالي 1200 جندي وشرطي إتحادي يحاولون احتواء الفوضى في الولاية الساحلية الواقعة شمالي […] أقراء المزيد من المصدر