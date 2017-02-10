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إحباط تهريب 400 خرطوشة سجائر في مطار القاهرة برحلة من بيروت 

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة محاولة تهريب 400 خرطوشة سجائر ، من بيروت داخل حقائب أحد الركاب ، لبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية . وأعلنت مصادر جمركية، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول رحلة مصر للطيران القادمة من بيروت، اشتبه رفعت صدقي مأمور اللجنة في أحد الركاب القادمين من بيروت، وبسؤاله عما بداخل […] أقراء المزيد من المصدر

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