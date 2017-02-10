تسارعت الأحداث على جانبي الحدود المصرية – الفلسطينية والمصرية – الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، فسقط عدد من الصواريخ على مدينة إيلات السياحية في قصف تبناه تنظيم “داعش» للمرة الأولى ووضع إسرائيل في حال “تأهب» من دون اعتباره “خطراً داهماً»، في وقت استُشهد فلسطينيان في قصف استهدف نفقاً للتهريب في رفح أقصى جنوب قطاع غزة، واستنكرته […] أقراء المزيد من المصدر