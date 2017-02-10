ظهر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، في استقبال النساء المخطوفات، وأطفالهن، الذين خرجوا بصفقة تبادل قبل أيام مع فصائل المعارضة. وفي فيديو بثّته الصفحة الرسمية للرئاسة السورية، ظهر الأسد وزوجته، في استقبال النساء، والأطفال البالغ عددهم 54. وزعم الأسد أنه “انتظر هذه اللحظة طويلا”، مضيفا: “منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، لم يمر يوم إلا وكان […] أقراء المزيد من المصدر