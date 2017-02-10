الطفل “العنكبوت الخارق” من #غزة فلسطين يدخل موسوعة غينيس pic.twitter.com/0za3N2fI62 — دروازة نيوز (@DerwazaNews) February 10, 2017 أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجنبلاط ضد “الاستفتاء»معلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في كومة قشفيديو… […] أقراء المزيد من المصدر