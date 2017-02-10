ماريا طبراني أكدت كيمبرلي تايلو، التي تبلغ 27 عامًا، التي غادرت المملكة المتحدة العام الماضي للانضمام لوحدات الإناث العسكرية، أنها مستعدة لبذل حياتها من أجل إنهاء التطرف، تطلق على نفسها “الثورية” بلاكبيرن، هي أول امرأة بريطانية تسافر إلى سورية للمشاركة في القتال ضد تنظيم “داعش”، غادرت إلي سورية للانضمام لوحدات حماية الشعب “YPG” التابعة للجيش […] أقراء المزيد من المصدر