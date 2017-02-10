ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن شخصين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ بأن إدارته ستحترم سياسة “صين واحدة” وذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين. كان ترامب الذي تولى منصبه رسميا الشهر الماضي قال في ديسمبر كانون الأول إن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتقيد بسياسة “صين واحدة” التي تقر […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » ترامب يدعم سياسة “صين واحدة” في اتصال مع نظيره الصيني
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