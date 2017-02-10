آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » ترامب يدعم سياسة “صين واحدة” في اتصال مع نظيره الصيني

ترامب يدعم سياسة “صين واحدة” في اتصال مع نظيره الصيني

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن شخصين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ بأن إدارته ستحترم سياسة “صين واحدة” وذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين. كان ترامب الذي تولى منصبه رسميا الشهر الماضي قال في ديسمبر كانون الأول إن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتقيد بسياسة “صين واحدة” التي تقر […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com