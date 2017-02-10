تركيا: بلدية مدينة بيتليس تنشئ محطات مغلقة لانتظار الحافلات مكيفة ومدفأة لخدمة المواطنين في أيام الشتاء الشديدة البرودة أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديو“النازيون الجدد” توجّه دعوة للتظاهر بالأسلحة ضد اليهود في أمريكاابراج اليوم الثلاثاء 17-1-2017 كارمن شماس حظك اليوم ماغي فرح توقعات برجك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 الابراج اليوميةجنازة […] أقراء المزيد من المصدر