أعلنت دولة الكويت اليوم الجمعة إرسال 4 من كتائب القوات الخاصة الكويتية لتأمين الحدود بعد تظاهرات عراقية، في تطور ينذر بحرب بين البلدين بعد اتفاقية “خور عبدالله”. وحسب صحيفة ” الوئام ” قد استنفرت الأجهزة الأمنية قواتها على الحدود الكويتية العراقية لتأمينها، وذلك نظرا للاعتصام الذي يقيمه مجموعة من العراقيين على حدود بلادهم مع الكويت. […] أقراء المزيد من المصدر