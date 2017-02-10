أعلنت دولة الكويت اليوم الجمعة إرسال 4 من كتائب القوات الخاصة الكويتية لتأمين الحدود بعد تظاهرات عراقية، في تطور ينذر بحرب بين البلدين بعد اتفاقية “خور عبدالله”. وحسب صحيفة ” الوئام ” قد استنفرت الأجهزة الأمنية قواتها على الحدود الكويتية العراقية لتأمينها، وذلك نظرا للاعتصام الذي يقيمه مجموعة من العراقيين على حدود بلادهم مع الكويت. […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » تطور خطير.. 4 كتائب من القوات الخاصة الكويتية تتجه للحدود العراقية
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