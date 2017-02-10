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خبير أمني إسرائيلي: تهديدات ترامب وإيران ضجيج بلا حرب

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

اعتبر الخبير الأمني الإسرائيلي المعروف، ومحرر الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة “معاريف”؛ يوسي ميلمان، أن التهديدات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودولة الاحتلال وإيران مجرد ضجيج بلا حرب. وشدد ميلمان في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” اللندني وترجمه “عربي21”، على أنه بالرغم من اللغة النارية التي تصدر عن رئاسة ترامب إلا أن الحرب […] أقراء المزيد من المصدر

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