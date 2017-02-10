ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات مساء الجمعة جنوب الفيليبين، وفق ما افاد “المعهد الاميركي للجيوفيزياء” من دون توجيه اي تحذير من تسونامي. ولفت المعهد الى ان “الزلزال وقع على عمق 27 كلم وضرب جزيرة مينداناو التي تبعد اكثر من 700 كلم جنوب شرق العاصمة مانيلا”. بدورها، أفادت الدائرة الفيليبينية لرصد الزلازل ان موقعه قبالة السواحل […] أقراء المزيد من المصدر