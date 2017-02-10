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عاجل.. اشتعال النار في طائرة مدنية في نيويورك

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

عاجل.. اشتعال النار في طائرة ركاب بمطار جون كينيدي بأمريكا. أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، باشتعال النار في طائرة ركاب بمطار جوني كيندي في مدينة نيويورك بأمريكا. موقع “سيدر نيوز” اللبناني يقدم لكم اهم واخر الاحداث والأخبار على الساحة اللبنانية، العربية والعالمية لحظة بلحظة، كذلك اخر اخبار الرياضة اللبنانية، العربية والعالمية والمنوعات، […] أقراء المزيد من المصدر

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