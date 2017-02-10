عاجل: الأسد يرحب بالجيش الأمريكي في سوريا لمحاربة تنظيم داعش أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجنبلاط ضد “الاستفتاء»معلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في كومة قشفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في […] أقراء المزيد من المصدر