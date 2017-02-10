عاجل: أنباء عن فقدان الاتصال بطائرة مروحية نوع mi35 في منطقة الهلال النفطي في ليبيا أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده […] أقراء المزيد من المصدر