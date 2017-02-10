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عاجل من سوريا.. أحرار الشام: 11 قتيلاً من النظام إثر هجوم على مواقعنا ب ريف حماة

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

عاجل من سوريا.. أحرار الشام: 11 قتيلاً من النظام إثر هجوم على مواقعنا ب ريف حماة أخبار قد تهمكعاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير أفغانستانالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةقمر التجسس الإسرائيلي الجديد بدأ إرسال صورالداخلية السعودية: تم القبض في الشبكة الأولى على 12 متهماً […] أقراء المزيد من المصدر

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