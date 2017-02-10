“داعشي” يكشف سيناريو تصوير جريمة إعدام الشهيد الكساسبة قال عضو منشق عن تنظيم الدولة ”داعش” إن مصاريف المكتب الاعلامي لداعش في مدينة الرقة السورية ارتفع إلى 2.5 مليون دولار. وأضاف في برنامج وثائقي على قناة العربية بعنوان استوديو الرعب، أن تكلفة الاعلام كانت في السابق تبلغ 100 الف دولار. وبين المنشق أن داعش استقطب عدداً […] أقراء المزيد من المصدر