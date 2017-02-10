اصدرت لجنة متابعة تشغيل مطار الرئيس معوض في القليعات بيانا إثر اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة الحراك الشعبي، حثت فيه جميع أهالي عكار على المشاركة الكثيفة في المهرجان الشعبي المطالب بإعادة تشغيل المطار، وذلك يوم الاحد المقبل الساعة 11 صباحا في بلدة تلحياة. وطالب البيان وزراء ونواب عكار أن يقوموا بواجبهم والانصياع للحراك الشعبي العكاري والضغط على […] أقراء المزيد من المصدر