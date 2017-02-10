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لوبان: سأخير يهود فرنسا بين الجنسية الفرنسية أو الإسرائيلية

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

قالت مارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني إنها وفي حال فوزها في الانتخابات الرئاسية بفرنسا فإن المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة “فرنسية وإسرائيلية” عليهم أن يختاروا الاحتفاظ بواحدة فقط وتحديد الجنسية التي يريدون حملها. وقالت لوبان خلال لقاء مع قناة فرنسية إنها لن تسمح في حال أصبحت الرئيسية للفرنسيين بحمل جنسية مزدوجة لدول […] أقراء المزيد من المصدر

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