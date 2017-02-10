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مباشر مباراة الأهلي و الشباب الاماراتي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

مشاهدة مباراة الأهلي والشباب الاماراتي – بث مباشر الدوري الاماراتي 2016/2017 – بتاريخ 10/02/2017. يستضيف نادي الأهلي دبي، فريق الشباب في استاد راشد في دبي في 8 والربع اليوم الجمعة ، في الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، في لقاء سيكون فرصة أمام “الفرسان»، للعودة إلى الانتصارات على ملعبه، بعدما ظل قرابة العامين بلا […] أقراء المزيد من المصدر

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