مشاهدة مباراة الأهلي والشباب الاماراتي – بث مباشر الدوري الاماراتي 2016/2017 – بتاريخ 10/02/2017. يستضيف نادي الأهلي دبي، فريق الشباب في استاد راشد في دبي في 8 والربع اليوم الجمعة ، في الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، في لقاء سيكون فرصة أمام “الفرسان»، للعودة إلى الانتصارات على ملعبه، بعدما ظل قرابة العامين بلا […] أقراء المزيد من المصدر