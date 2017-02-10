مباراة الامارات وحتا الجولة 18 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017, مباشر مباراة الإمارات و حتا بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي دوري الخليج العربي, يلتقى اليوم الإمارات مع فريق حتا عند الساعة الخامسة و الثلث مساء اليوم الجمعة، في جولات الأسبوع 18 من دوري الخليج العربي، انها مواجهة الواحد نحو النقاط الثلاث، التي […] أقراء المزيد من المصدر