أيدت محكمة ألمانية اليوم (الجمعة) حكماً سابقاً بمنع أجزاء من قصيدة هجاء تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي قضية سببت خلافاً ديبلوماسياً بين ألمانيا وتركيا وكانت اختباراً للحرية التي يتمتع بها الفنانون. وأيدت محكمة هامبورغ الأمر الذي أصدرته في أيار (مايو) الذي يحظر إعادة نشر أجزاء من القصيدة التي تتحدث عن أردوغان والتي […] أقراء المزيد من المصدر