عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي،اجتماعا استثنائيا، اقرت فيه مذكرتها المطلبية التي ستقدمها وتناقشها مع المعنيين. وأشار بيان صادر عن الهيئة أن المذكرة ركزت على عدد من المطالب الأساسية وهي: “أولا: حول كيفية احتساب المعاش التقاعدي: احتساب الدرجة الأخيرة للأستاذ الثانوي المتقاعد، بتاريخ إنتهاء خدماته، بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة […] أقراء المزيد من المصدر