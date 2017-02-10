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مذكرة مطلبية للأساتذة المتقاعدين في الثانوي: لاحتساب الدرجة الأخيرة وعدم المساس بالتقديمات

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي،اجتماعا استثنائيا، اقرت فيه مذكرتها المطلبية التي ستقدمها وتناقشها مع المعنيين. وأشار بيان صادر عن الهيئة أن المذكرة ركزت على عدد من المطالب الأساسية وهي: “أولا: حول كيفية احتساب المعاش التقاعدي: احتساب الدرجة الأخيرة للأستاذ الثانوي المتقاعد، بتاريخ إنتهاء خدماته، بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة […] أقراء المزيد من المصدر

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