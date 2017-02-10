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مقتل ستة مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن الباكستانية

Posted by on February 10, 2017 0 Comment

قتلت الشرطة الباكستانية اليوم، ستة مسلحين خلال اشتباك بمدينة كراتشي الباكستانية. وأفاد بيان للشرطة، بأنه في ضوء المعلومات الاستخباراتية حول تواجد مسلحين، داهمت فرقة الشرطة منزلاً قرب طريق “سوبر” السريع بإحدى مشارف كراتشي، حيث دارت الاشتباكات مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وذكر البيان أن الاشخاص الستة ينتمون إلى جماعة محظورة وكانوا متورطين في حوادث […] أقراء المزيد من المصدر

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