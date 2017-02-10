* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” لبنان على خطين: محلي بإنجاح شعار الحكومة باستعادة الثقة، وخارجي بتثبيت الاستقرار في مواجهة المنقلب الذي ستنقلب اليه منطقة الشرق الاوسط حالما تبدأ ادارة ترامب الاميركية الجديدة تنفيذ خطتها حربا أم سلما وسط تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران والنصائح الروسية بالليونة. وفيما اعلنت موسكو ان الائتلاف السوري المعارض شكل […] أقراء المزيد من المصدر