أعلن البنتاجون الجمعة أن طائرة عسكرية صينية اقتربت قبل يومين “بشكل خطر” من طائرة عسكرية أمريكية قرب جزيرة متنازع على سيادتها في بحر الصين الجنوبي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيس أن الحادث وقع في 8 فبراير قرب سكاربورو وهي شعب مرجانية متنازع عليها بين الصين والفيليبين. واقتربت طائرة الدورية البحرية الصينية كي جي-200 […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مناوشات بين طائرة عسكرية صينية وأخرى أمريكية فوق بحر الصين
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