عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا برئاسة باتريك رزق الله، بحثت في خلاله آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد، فأسفت في بيان، من “ان يطلب بعض الأشخاص الذين يدعون تمثيل المستأجرين من رئيس الجمهورية، خرق الدستور وتأميم الملكية الفردية الخاصة ودعم مصادرة المنازل. علما أنه أمر مستحيل أن يحصل بالاستناد الى تاريخ الرئيس عون […] أقراء المزيد من المصدر