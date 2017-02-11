نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار اليوم السبت في السيطرة على حريق محدود اشتعل في أحد إطارت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3 قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405. وقد اندلع الحريق بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة في الساعة ١٢ […] أقراء المزيد من المصدر