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السيطرة على حريق في طائرة عراقية بمطار الملك عبدالعزيز

Posted by on February 11, 2017 0 Comment

نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار اليوم السبت في السيطرة على حريق محدود اشتعل في أحد إطارت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3 قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405. وقد اندلع الحريق بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة في الساعة ١٢ […] أقراء المزيد من المصدر

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