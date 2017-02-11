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بالفيديو: إطلاق نار في مول شهير بالرياض وأنباء عن إصابات

Posted by on February 11, 2017 0 Comment

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت (11 فبراير 2017)، مقطع فيديو إطلاق نار داخل مول شهير على طريق العليا العام بمدينة الرياض. وورد في الرسالة المتداولة أنه تم “إطلاق نار على محاسبي مول شهير أمام أسواق العويس بالرياض وأنباء عن قتيل واحد”. ولكن ظهر في مقطع الفيديو إصابة رجل في الفخذ الأيمن، وسط سرعة استجابة […] أقراء المزيد من المصدر

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