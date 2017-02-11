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ترامب للرئيس الإيراني روحاني: احترس أفضل لك 

Posted by on February 11, 2017 0 Comment

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الإيراني حسن روحاني للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم. وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى ثورة الخميني. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله […] أقراء المزيد من المصدر

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