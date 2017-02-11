دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الإيراني حسن روحاني للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم. وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى ثورة الخميني. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله […] أقراء المزيد من المصدر