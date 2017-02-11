عاجل: القوات التركية وفصائل سورية معارضة تدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوجنبلاط ضد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: القوات التركية وفصائل سورية معارضة تدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!