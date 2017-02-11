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عاجل: ترامب يعلن عن قرار جديد لحظر السفر

Posted by on February 11, 2017 0 Comment

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بحظر السفر والهجرة من 7 دول ذات أغلبية مسلمة هي سوريا واليمن والعراق والصومال وليبيا وإيران والسودان. وكشف ترامب أن بين تلك الخيارات تقديم نص قرار تنفيذي جديد، في محاولة من الرئيس لتفادي الثغرات التي دفعت القضاء إلى تعليق العمل […] أقراء المزيد من المصدر

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