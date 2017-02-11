نظمت منسقية طرابلس في “تيار المستقبل” ندوة حوارية بمناسبة مرور 12 عاما على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مع عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” مصطفى علوش، في مقر المنسقية، في حضور النائب سمير الجسر، نقيب المحامين الأسبق فهد المقدم، عضو جمعية الصناعيين عمر الحلاب ومسؤولي التيار وكوادره. والقى علوش كلمة بالمناسبة، قال فيها: “لا أبالغ […] أقراء المزيد من المصدر