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 عون : سلاح حزب الله لا يتناقض ومشروع الدولة 

Posted by on February 11, 2017 0 Comment

الرئيس عون : سلاح حزب الله لا يتناقض ومشروع الدولة وهو جزء اساسي من الدفاع عن لبنان أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر

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