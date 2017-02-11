عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام، واستعرض المجتمعون الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وطالبوا في بيان، الموارنة الذين سيقترعون في حال جرت الإنتخابات إلى “تحكيم ضميرهم وإنتخاب من هم قادة رأي شجعان موارنة أصيلين ليعيدوا إلى المارونية السياسية رونقها وإعتبارها”. ودعوا “الموارنة الشرفاء الى عدم بيع أراضيهم في […] أقراء المزيد من المصدر