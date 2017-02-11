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مختار عين داره لبيار فتوش: ستبقى بلدتنا منيعة بوجه كل من يحاول التعدي على حقوقها وحقوق ابنائها

Posted by on February 11, 2017 0 Comment

رد مختار عين داره أنطوان بدر على بيان المكتب الإعلامي لبيار فتوش، قال فيه: “بتاريخ 10/2/2017 أصدر ما يسمى بالمكتب الإعلامي للسيد بيار فتوش بيانا ضمنه كعادته كما هائلا من الافتراءات والأخبار الملفقة توخيا للتعتيم على ما يقوم به من مخالفات قانونية وارتكابات بحق الطبيعة والبيئة ضمن كانتونه المحصن في جبل عين داره، وحرصا منا […] أقراء المزيد من المصدر

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