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أبراج سكنية غابات تسبح في السماء

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

المباني الخضراء هي مستقبل العالم للتغلب على التغيرات المناخية والتلوث البيئي والانبعاثات الغازية حيث تشهد مدن العالم حاليا تفكيرا في مباني المستقبل والبديل المطروح رغم انه مكلف فهى المباني صديقة البيئة كما هو الحال في بعض المدن بالولايات المتحدة وايطاليا والصين وفرنسا. أبراج سكنية مثل الغابات فى ميلانو اشرف المصمم الإيطالي ستيفانو بويري على بناء […] أقراء المزيد من المصدر

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