المباني الخضراء هي مستقبل العالم للتغلب على التغيرات المناخية والتلوث البيئي والانبعاثات الغازية حيث تشهد مدن العالم حاليا تفكيرا في مباني المستقبل والبديل المطروح رغم انه مكلف فهى المباني صديقة البيئة كما هو الحال في بعض المدن بالولايات المتحدة وايطاليا والصين وفرنسا. أبراج سكنية مثل الغابات فى ميلانو اشرف المصمم الإيطالي ستيفانو بويري على بناء […] أقراء المزيد من المصدر