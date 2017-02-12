الإيموجي أو الرموز التعبيرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل مستخدمي الإنترنت، باختلاف ثقافاتهم أو لغاتهم أو مواطنهم الأصلية. لكن رغم ذلك، فإن معلوماتنا حول الإيموجي تعد قليلة، فمثلاً: إضافة رمز جديد إلى قائمة الإيموجي ليس أمراً بسيطاً؛ إذ يجب أن توافق منظمة يونيكود غير الربحية عليه. بعد ذلك يتم نشره من خلال شراكات لتبادل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أسرع لغة في الانتشار لكنها اتُّهمت بالعنصرية.. أشياء لا تعرفها عن الإيموجي
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