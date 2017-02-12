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“أعيدوهم لسوريا”.. نصر الله يدعو حكومة لبنان للتنسيق مع نظام الأسد للتخلص من ضغط اللاجئين

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

دعا الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، الأحد 12 فبراير/شباط 2017 الحكومةَ اللبنانية إلى التنسيق مع نظام بشار الأسد، لإعادة النازحين السوريين إلى مناطقهم، بعدما باتت “مساحات كبيرة في سوريا آمنة وهادئة”، حسب قوله. واعتبر في خطاب متلفز ألقاه في ذكرى أسبوع وفاة أحد قادة الحزب، أن ملف النازحين السوريين في لبنان بات “ملفاً […] أقراء المزيد من المصدر

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