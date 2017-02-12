دعا الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، الأحد 12 فبراير/شباط 2017 الحكومةَ اللبنانية إلى التنسيق مع نظام بشار الأسد، لإعادة النازحين السوريين إلى مناطقهم، بعدما باتت “مساحات كبيرة في سوريا آمنة وهادئة”، حسب قوله. واعتبر في خطاب متلفز ألقاه في ذكرى أسبوع وفاة أحد قادة الحزب، أن ملف النازحين السوريين في لبنان بات “ملفاً […] أقراء المزيد من المصدر