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أمريكا: اعتقال مئات المهاجرين غير الشرعيين في عدة ولايات

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية يوم السبت، أنه تم اعتقال أكثر من 100 مهاجر لا يحملون تصاريح إقامة، في أعقاب مداهمات بعدة ولايات أمريكية. وتشكل تلك المداهمات أول تنفيذ على نطاق واسع لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، بحسب صحيفة واشنطن بوست. […] أقراء المزيد من المصدر

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