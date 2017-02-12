شنت قوات الأمن الأمريكية، حملة اعتقالات في صفوف متظاهرين مناهضين لسياسة الرئيس دونالد ترامب في نيويورك، بخصوص المهاجرين غير الشرعيين، بتهمة القيام بـ “عصيان مدني”. وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرات واسعة احتجاجا على عمليات توقيف مهاجرين غير شرعيين التي تقودها إدارة الهجرة والجمارك. بينما تظاهر العديد من الأشخاص في مدينة واشنطن، إلا أن الشرطة أقدمت […] أقراء المزيد من المصدر