توجه “الحراك المدني العكاري”، في بيان، ب”الشكر الجزيل” ل”كل من حضر ودعم مهرجان المطالبة بتشغيل مطار الرئيس معوض- القليعات”، ذاكرا: الشعب العكاري وكل القوى السياسية وممثلي الوزراء والنواب ورجال الدين والقوى الأمنية والاتحادات البلدية والبلديات “وخاصة بلدية القليعات المتمثلة برئيسها أحمد ابراهيم وبلدية تل حياة برئيسها خالد خالد الذي أعطى كل شي ولن يبخل في […] أقراء المزيد من المصدر